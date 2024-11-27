О нас

МЧС Кыргызстана приобретет вертолет на сумму 8-9 млн долларов

МЧС Кыргызстана приобретет вертолет на сумму 8-9 млн долларов Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана планирует приобрести еще один вертолет.
В регионе
27 ноября 2024 г. 10:46
МЧС Кыргызстана приобретет вертолет на сумму 8-9 млн долларов

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана планирует приобрести еще один вертолет.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил на брифинге первый замглавы МЧС Азамат Мамбетов.

Он напомнил, что у ведомства есть три вертолета, в том числе один Ми-8.

"Сейчас ведутся переговоры о приобретении воздушного судна. Если договоримся с поставщиками, в следующем году купим еще один вертолет", - сказал Мамбетов.

По его словам, до конца года МЧС получит дополнительную спецтехнику.

"Технику мы получим по линии Всемирного банка на 8-9 млн долларов. В частности, это будут экскаваторы, бульдозеры, а также техника для берегоукрепительных работ. В общей сложности планируется приобрести 70-80 единиц", - отметил замминистра.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi