МЧС Кыргызстана приобретет вертолет на сумму 8-9 млн долларов

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана планирует приобрести еще один вертолет.

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана планирует приобрести еще один вертолет.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил на брифинге первый замглавы МЧС Азамат Мамбетов.

Он напомнил, что у ведомства есть три вертолета, в том числе один Ми-8.

"Сейчас ведутся переговоры о приобретении воздушного судна. Если договоримся с поставщиками, в следующем году купим еще один вертолет", - сказал Мамбетов.

По его словам, до конца года МЧС получит дополнительную спецтехнику.

"Технику мы получим по линии Всемирного банка на 8-9 млн долларов. В частности, это будут экскаваторы, бульдозеры, а также техника для берегоукрепительных работ. В общей сложности планируется приобрести 70-80 единиц", - отметил замминистра.