МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек

В Кыргызстане в результате селей с 20 апреля погибли 17 человек.

В Кыргызстане в результате селей с 20 апреля погибли 17 человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил на брифинге в старший офицер оперативного управления МЧС Кыргызстана Кубаныч Темирбек уулу.

По его словам, больше всего погибших в Ошской области - 15 человек, в Джалал-Абадской и Баткенской областях умерли два человека. В их числе 8 детей.

"По последнему ЧП в Ошской области были эвакуированы 1 тысяча 550 человек. На сегодняшний день только в Ноокатском районе повреждены 28 домов, из которых 3 признаны аварийными, 2 социальных объекта и 15 километров автодорог также повреждены в результате селя", - сказал он.

Сотрудник МЧС отметил, что зачастую граждане, живущие в опасных участках не хотят переезжать, не смотря на то, что спасатели проводят с ними разъяснительную работу.