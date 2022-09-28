МЧС Кыргызстана: Число погибших на границе с Таджикистаном выросло до 63

Количество погибших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе увеличилось до 63 человек.

Количество погибших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе увеличилось до 63 человек.

Как передает Report, об этом сообщает в среду МЧС Кыргызстана.

"В ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области в результате обстрелов погибли 63 гражданина Кыргызстана", - сообщили в МЧС.

По информации пресс-службы, среди погибших 50 военнослужащих и 13 мирных жителей, ранения получили 195 человек.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным властей страны, из зоны конфликта эвакуированы более 142 тыс. граждан.

В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено около тысячи объектов, из них 613 жилых домов.