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МЧС Кыргызстана: Число погибших на границе с Таджикистаном выросло до 63

МЧС Кыргызстана: Число погибших на границе с Таджикистаном выросло до 63 Количество погибших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе увеличилось до 63 человек.
В регионе
28 сентября 2022 г. 09:14
МЧС Кыргызстана: Число погибших на границе с Таджикистаном выросло до 63

Количество погибших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе увеличилось до 63 человек.

Как передает Report, об этом сообщает в среду МЧС Кыргызстана.

"В ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области в результате обстрелов погибли 63 гражданина Кыргызстана", - сообщили в МЧС.

По информации пресс-службы, среди погибших 50 военнослужащих и 13 мирных жителей, ранения получили 195 человек.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным властей страны, из зоны конфликта эвакуированы более 142 тыс. граждан.

В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено около тысячи объектов, из них 613 жилых домов.

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Версия на английском языке Kyrgyz Ministry of Emergency Situations: Death toll on border with Tajikistan rose to 63

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