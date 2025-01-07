МЧС Казахстана: В результате ДТП под Самарой погибли двое казахстанцев

В ДТП под Самарой (Россия) погибли двое граждан Казахстана.

В ДТП под Самарой (Россия) погибли двое граждан Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские МИ, об этом сообщил в МЧС Казахстана.

"К сожалению, в результате ДТП погибли два человека, чьи тела также были доставлены в Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что всего 9 граждан Казахстана попали в автомобильную аварию.

5 января ночью в Командный центр МЧС Казахстана поступила информация от МЧС России о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 101 километре Федеральной автодороги "Самара-Большая Черниговка". В результате аварии пострадали семеро граждан Казахстана.

Сегодня утром сводная колонна с пострадавшими прибыла в Казахстан, где пациенты были переданы в городскую и областную многопрофильные больницы в городе Уральск. В общей сложности было доставлено семь пациентов, включая двоих детей.