О нас

МЧС Казахстана: В результате ДТП под Самарой погибли двое казахстанцев

МЧС Казахстана: В результате ДТП под Самарой погибли двое казахстанцев В ДТП под Самарой (Россия) погибли двое граждан Казахстана.
В регионе
7 января 2025 г. 14:00
МЧС Казахстана: В результате ДТП под Самарой погибли двое казахстанцев

В ДТП под Самарой (Россия) погибли двое граждан Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские МИ, об этом сообщил в МЧС Казахстана.

"К сожалению, в результате ДТП погибли два человека, чьи тела также были доставлены в Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что всего 9 граждан Казахстана попали в автомобильную аварию.

5 января ночью в Командный центр МЧС Казахстана поступила информация от МЧС России о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 101 километре Федеральной автодороги "Самара-Большая Черниговка". В результате аварии пострадали семеро граждан Казахстана.

Сегодня утром сводная колонна с пострадавшими прибыла в Казахстан, где пациенты были переданы в городскую и областную многопрофильные больницы в городе Уральск. В общей сложности было доставлено семь пациентов, включая двоих детей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi