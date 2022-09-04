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МЧС Казахстана: один человек погиб в результате пожаров в Костанайской области

МЧС Казахстана: один человек погиб в результате пожаров в Костанайской области Руководитель МЧС Казахстана Юрий Ильин заявил, что Один человек погиб при пожарах в Костанайской области на севере республики.
В регионе
4 сентября 2022 г. 09:04
МЧС Казахстана: один человек погиб в результате пожаров в Костанайской области

Руководитель МЧС Казахстана Юрий Ильин заявил, что Один человек погиб при пожарах в Костанайской области на севере республики.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня с утра при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека, это инвалид 1936 года рождения", - рассказал Ильин.

Ранее в пресс-службе МЧС Казахстана заявили, что десять человек, в том числе три сотрудника МЧС, пострадали в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере республики.

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