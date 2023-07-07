МЧС Казахстана к тушению пожара на побережье Каспийского моря привлек вертолет

На берегу Каспия произошел пожар, обнаружены сразу 5 очагов возгорания камыша. Общая площадь возгорания составляет 10 гектаров.

На берегу Каспия произошел пожар, обнаружены сразу 5 очагов возгорания камыша. Общая площадь возгорания составляет 10 гектаров.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщили в МЧС страны.

В тушении задействованы 55 сотрудников, 13 единиц техники, 2 мотопомпы ДЧС Атырауской области и резервата "Ақ Жайық", а также вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас".

"Территория, где происходит горение, является бесхозной, это прибрежная территория Каспийского моря. Направление ветра в сторону моря. Угрозы населенным пунктам нет,", - уточнили в МЧС.