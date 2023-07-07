О нас

МЧС Казахстана к тушению пожара на побережье Каспийского моря привлек вертолет

МЧС Казахстана к тушению пожара на побережье Каспийского моря привлек вертолет На берегу Каспия произошел пожар, обнаружены сразу 5 очагов возгорания камыша. Общая площадь возгорания составляет 10 гектаров.
В регионе
7 июля 2023 г. 11:50
МЧС Казахстана к тушению пожара на побережье Каспийского моря привлек вертолет

На берегу Каспия произошел пожар, обнаружены сразу 5 очагов возгорания камыша. Общая площадь возгорания составляет 10 гектаров.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщили в МЧС страны.

В тушении задействованы 55 сотрудников, 13 единиц техники, 2 мотопомпы ДЧС Атырауской области и резервата "Ақ Жайық", а также вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас".

"Территория, где происходит горение, является бесхозной, это прибрежная территория Каспийского моря. Направление ветра в сторону моря. Угрозы населенным пунктам нет,", - уточнили в МЧС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Началась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
ФотоНачалась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
7 июля 2023 г. 11:47
Состоялась церемония официальной встречи президента Албании
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Албании
7 июля 2023 г. 11:44
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
6 июля 2023 г. 12:38
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
6 июля 2023 г. 00:47
Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
ФотоПрезидент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 13:28
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
5 июля 2023 г. 10:48
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
5 июля 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
5 июля 2023 г. 10:40
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
5 июля 2023 г. 10:32
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
4 июля 2023 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi