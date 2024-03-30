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МЧС Казахстана эвакуировало из зоны паводков уже 7,7 тыс. человек

МЧС Казахстана эвакуировало из зоны паводков уже 7,7 тыс. человек В регионах Казахстана с начала паводков службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 7 783 человек, из них 2 800 детей. В пунктах временного размещения находятся 3 131 человек, из них 1093 детей.
В регионе
30 марта 2024 г. 15:45
МЧС Казахстана эвакуировало из зоны паводков уже 7,7 тыс. человек

В регионах Казахстана с начала паводков службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 7 783 человек, из них 2 800 детей. В пунктах временного размещения находятся 3 131 человек, из них 1093 детей.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

Сообщается, что на контроле Республиканского штаба находится 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская область.

По данным МЧС, в настоящее время в аварийно-спасательных работах задействовано более 6000 чел., 3000 ед. техники и 12 воздушных судов МЧС, МО, КНБ и Национальной гвардии.

Воздушными судами МЧС, МО, КНБ и Национальной гвардии спасено 644 человек, из них 236 детей.

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