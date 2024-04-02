МЧС Казахстана: Более 16 тыс. человек эвакуировали из затопленных районов

Спасатели эвакуировали 16 151 человека, из них 6 316 детей из затопленных районов Казахстана.

Спасатели эвакуировали 16 151 человека, из них 6 316 детей из затопленных районов Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях в пунктах временного размещения находятся 3 881 человек, из них 1 655 детей.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Улытауской областях без транспортного сообщения остались 62 населенных пункта.