Взрыв произошел в горящем здании в подмосковном Фрязине, есть погибшие

Взрыв произошел в горящем здании во Фрязине.

Взрыв произошел в горящем здании во Фрязине.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что погибли два человека.

Площадь возгорания достигла 4 тыс. квадратных метров, сообщили в экстренных службах.

К месту пожара для помощи в тушении следует вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

16.47

Девять человек, предварительно, заблокированы в горящем административном здании во Фрязине на территории НИИ "Платан". Одного уже спасли при помощи спасательной лестницы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на 5-м этаже 8-этажного здания. Пожарными подразделениями организовано спасение людей, находящихся на верхних этажах.