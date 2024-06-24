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Взрыв произошел в горящем здании в подмосковном Фрязине, есть погибшие

Взрыв произошел в горящем здании в подмосковном Фрязине, есть погибшие Взрыв произошел в горящем здании во Фрязине.
В регионе
24 июня 2024 г. 17:52
Взрыв произошел в горящем здании в подмосковном Фрязине, есть погибшие

Взрыв произошел в горящем здании во Фрязине.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что погибли два человека.

Площадь возгорания достигла 4 тыс. квадратных метров, сообщили в экстренных службах.

К месту пожара для помощи в тушении следует вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

16.47

Девять человек, предварительно, заблокированы в горящем административном здании во Фрязине на территории НИИ "Платан". Одного уже спасли при помощи спасательной лестницы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на 5-м этаже 8-этажного здания. Пожарными подразделениями организовано спасение людей, находящихся на верхних этажах.

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Версия на английском языке Nine may be trapped in burning building in Moscow

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