МЧС: Более 30 человек числятся пропавшими без вести в результате пожара в ТЦ Казани

Баку. 13 марта. REPORT. AZ/ Более 30 человек числятся пропавшими без вести в результате пожара в торговом центре "Адмирал" в Казани. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель пресс-службы МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.

"13 человек остаются на госпитализации, 32 считаются пропавшими без вести", - уточнил он.

Родыгин отметил, что аварийно-спасательные работы на месте пожара продолжаются. К проведению неотложных работ по расчистке завалов привлечены 915 человек и 186 единиц техники.

По последний данным, в результате ЧП погибли 15 и пострадали более 50 человек. Среди погибших и один гражданин Азербайджана.