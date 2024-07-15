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МЧС Беларуси: За два дня непогоды погибли шесть человек

МЧС Беларуси: За два дня непогоды погибли шесть человек Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в Беларуси за два дня непогоды.
В регионе
15 июля 2024 г. 17:50
МЧС Беларуси: За два дня непогоды погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в Беларуси за два дня непогоды.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщил начальник Главного управления госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны МЧС Игорь Ходанович.

"Вследствие прохождения грозового фронта и сильного ветра пострадали 330 населенных пунктов, зафиксировано более 1 200 случаев падений деревьев, повреждены кровли более 700 жилых домов", – сказал он.

По словам Ходановича, под упавшими деревьями и элементами кровель погибли шесть человек, из них два ребенка, пострадали - 15.

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