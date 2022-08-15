МЧС Армении: Спасатели ищут 18 граждан на месте взрыва в ТЦ "Сурмалу"

В настоящее время на территории торгового центра "Сурмалу" в Ереване идут поиски 18 граждан.

В настоящее время на территории торгового центра "Сурмалу" в Ереване идут поиски 18 граждан.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян.

"Идут поиски 18 человек, данные о которых у нас имеются. Известно, были они посетителями или сотрудниками ТЦ. В настоящее время в разных медцентрах получают лечение 23 гражданина", - сказал глава ведомства.

По его словам, пожар на территории "Сурмалу" потушен, однако время от времени возникают возникают небольшие очаги возгорания. Памбухчян отметил, что на складе еще остаются пирротехнические материалы, а также легко воспламеняющиеся пластмассовые изделия. Очаги возгорания могут возникать несколько дней, спасатели к этому готовы. В настоящее время горит только территория склада, на остальной территории пожар потушен.

Что касается работы спасателей, то вчера на месте происшествия работали 350 человек, сейчас их примерно 70. Министр сообщил, что семь спасателей получили различные травмы. Двое были гопитализированы, остальным медпомощь была оказана на месте.

08.47

Шесть человек погибли, 61 пострадал в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает МЧС Армении.

"Найдено тело еще одного погибшего. Количество жертв достигло шести", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 15 человек считаются пропавшими без вести.

На место трагедии утром в понедельник прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

05:26

Число погибших в результате взрыва на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" увеличилось до пяти человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба МЧС Армении.

"Спасатели извлекли тела двоих из-под завалов здания рынка. Таким образом, число погибших достигло пяти человек", - отмечается в заявлении.

В результате взрыва пострадали более 60 человек, 17 считаются пропавшими без вести.

02:42

Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян заявил, что число погибших в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване выросло до четырех человек.

Как передает Report , об этом он написал в социальных сетях.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет», — сообщил представитель ведомства.

Напомним, что в министерстве ранее заявляли о трех погибших.

14.08.22 23:04

Тело третьего погибшего в результате взрыва на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване найдено на месте происшествия.

Как передает Report , об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава.

В воскресенье днем на оптовом рынке "Сурмалу" произошел взрыв. Как сообщил журналистам глава МЧС республики Армен Памбухчян, 20 человек обратились в ведомство из-за того, что не могут связаться с родственниками, которые во время взрыва находились на территории рынка.

По информации Минздрава, 61 человек доставлены в больницы, состояние 36 из них оценивают как средней тяжести.

18:56

Один человек погиб, еще 57 получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Минздраве Армении.

В ведомстве отметили, что состояние 36 - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

16:41

В Ереване при взрыве в торговом центре "Сурмалу" число пострадавших граждан достигло 34, один человек погиб.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает МЧС Армении.

По предварительным данным, на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" в 13.23 прогремел взрыв, затем вспыхнул пожар.

Работами по тушению пожара руководит глава МЧС Армен Памбухчян, на месте находятся также директор Спасательной службы Армен Гаспарян и их заместители.

Тушение пожара проводится на четырех участках, к работам привлечены 14 водовозов мэрии, 8 грузовиков и 3 трактора, а также 19 боевых расчетов.

15:54

В Ереване при взрыве в торговом центре "Сурмалу" число пострадавших граждан достигло 30 человек.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.

По его словам, на данный момент на месте взрыва ведутся пожарно-поисковые работы, не исключено, что под завалами могут быть пострадавшие.

Напомним, сегодня в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что в торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв. По предварительным данным, погиб один человек. Пострадавших доставили в больницы.

15:03

В результате мощного взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", погиб 1 человек, еще 20 получили тяжелые ранения.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.

Он отметил, что по предварительным данным, возник пожар и взорвался склад взрывчатых веществ, обрушилось трехэтажное здание склада. На данный момент на месте работает большое количество спасателей.

Напомним, что в торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв. На месте работают 8 боевых расчетов МЧС. По предварительной информации, взорвался склад взрывчатых веществ.

14:19

В столице Армении Ереване произошел взрыв.

Об этом передает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, инцидент зафиксирован в торговом центре "Сурмалу". После взрыва, который привел к значительным разрушениям, в здании возник пожар. Сообщается, что под завалами остается значительное число людей. Также нанесен ущерб автомобилям и прилегающим торговым объектам.

Причина инцидента и точное количество пострадавших неизвестно. На место происшествия привлечены бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Дым от пожара виден за несколько километров. Жителей призывают оставаться дома ввиду наличия угрозы второго взрыва.