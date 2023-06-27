МЧС Армении прекратит существование с 30 июня

Министерство по чрезвычайным ситуациям информирует, что деятельность ведомства будет приостановлена с 30 июня текущего года.
Как передает Report, сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства.
"Согласно закону Армении "О внесении изменений и дополнений в закон "О структуре и деятельности правительства", принятому 16 декабря 2022 года, было создано министерство внутренних дел, которое также включает в себя функции министерства по чрезвычайным ситуациям", - говорится в заявлении.
Отныне вопросы, предложения, заявления и письма, связанные со сферами деятельности МЧС, при необходимости нужно будет отправлять в МВД по электронной почте, а также через единую платформу электронных запросов, отмечается в сообщении.
Министерство внутренних дел было воссоздано в конце 2022 года. В его состав была включена служба спасения Армении.