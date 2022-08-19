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МЧС Армении получила 27 ложных сообщений о минировании

МЧС Армении получила 27 ложных сообщений о минировании В 2022 году в Армении было 27 случаев ложных сообщений о минировании.
В регионе
19 августа 2022 г. 06:22
МЧС Армении получила 27 ложных сообщений о минировании

В 2022 году в Армении было 27 случаев ложных сообщений о минировании.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.

"Подавляющая часть из них получена посредством электронных писем, из них большая часть была направлена на электронный адрес мэрии", - сказал он.

Костанян подчеркнул, что два последних сообщения поступили на адрес МЧС и добавил, что правоохранительные органы ведут работы в данном направлении.

При этом пресс-секретарь МЧС отметил, что в случае с электронными сообщениями имеются трудности, поскольку сигналы поступают из-за рубежа.

2 августа в 18:59 в Наццентр кризисного управления поступили сигналы о минировании всех станций метро, аэропорта «Звартноц», по адресу Баграмяна 19, а также всех важнейших военных и гражданских объектов.

14 августа поступил сигнал о том, что на всех станциях метрополитена, во всех важнейших военных и гражданских объектах, во всех торговых центрах, в зоопарке, по адресу Баграмяна 19 (здание Национального Собрания Армении – ред,), в церкви Сурб Григор Лусаворич установлены взрывные устройства.

В обоих случаях взрывные устройства обнаружены не были.

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