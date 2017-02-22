Мажилис Казахстана одобрил прекращение аренды Россией полигона Эмба

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрили законопроект, предусматривающий прекращение действия соглашения между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В конце октября 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу подписал российско-казахстанский протокол о прекращении действия договоров об условиях использования и аренды полигона Эмба в Казахстане, согласно документу из аренды выводятся более 300 тыс. га земель, которые использовались в качестве полигонов для российских военных.

В соответствии с законотворческой процедурой законопроект направляется на дальнейшее рассмотрение в сенат (верхнюю палату) парламента Казахстана.