Матвиенко заявила, что рада возобновлению межпарламентского диалога с Арменией

Матвиенко заявила, что рада возобновлению межпарламентского политического диалога с Арменией

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что рада возобновлению политического диалога с Арменией на парламентском уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом она заявила на встрече с председателем парламента Армении Аленом Симоняном в Ереване.

"Мы рады возобновлению после определенного периода политического диалога на уровне спикеров", - сказала Матвиенко, обращаясь к Симоняну.

Матвиенко подчеркнула, что российская сторона заинтересована в развитии и расширении многопланового сотрудничества с Арменией.