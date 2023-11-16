Матвиенко: Запад был настроен на разжигание конфликта между Азербайджаном и Арменией

Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко заявила, что западные страны были настроены только на разжигание конфликта между Азербайджаном и Арменией.
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"Россия, вы знаете, с первых шагов всегда принимала самое активное участие в том, чтобы Южный Кавказ был стабильным и мирным", — заявила она.
По словам Матвиенко, "западные государства были настроены только на разжигание конфликта".
"Мы не видели позитивных шагов в продвижении мирной повестки", — подчеркнула Матвиенко.