Матвиенко: В ПАСЕ кризис, необходимо найти решение

Россия приветствует позитивные сигналы и призывы ПАСЕ сформировать российскую делегацию и готова к диалогу.

Как передает Report, об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко журналистам в ходе своего визита в Баку.

"Со стороны руководства Совета Европы ПАСЕ, здравомыслящих политиков и депутатов, идут позитивные сигналы, и это хорошо. Они понимают, что это реально кризис в ПАСЕ, который распространится в целом на Совет Европы, и что необходимо найти решение. Мы приветствуем такие позитивные сигналы, мы не закрываемся и готовы к дальнейшему диалогу", - заявила В.Матвиенко.

Отметим, что ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.