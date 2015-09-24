Матвиенко и Бурджанадзе выступили за восстановление связей РФ и Грузии

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и лидер грузинской оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе на встрече на Евразийском женском форуме в Петербурге выступили за полное восстановление дипломатических связей между Россией и Грузией, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Россия всегда выступала и выступает за гармонизацию российско-грузинских отношений. Нас беспокоят некоторые непробиваемые позиции властей Грузии, которые не дают полноценного развития отношений России и Грузии. Нас беспокоит сближение Грузии с НАТО, что не способствует стабильности в Закавказье. Важно продолжать диалог на уровне общественных организаций, я уверена, что вместе мы сможем выйти на нормальный уровень отношений", — сказала Матвиенко.

В свою очередь Бурджанадзе также подчеркнула важность восстановления полноценных дипломатических отношений между двумя государствами. "Не бывает безвыходных ситуаций, вместе мы сможем вывести наши отношения из тупика. Уверена, что эти проблемы будут решаться так, как выгодно обоим государствам", — заявила политик.

Она добавила, что Грузии необходимо возобновить активный диалог с Россией. "И я надеюсь, что наши встреча на Евразийском женском форуме будут способствовать этому", — сказала политик.