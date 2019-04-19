Матвиенко анонсировала встречу Путина и Пашиняна в Казахстане

Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян могут провести двустороннюю встречу "на полях" Высшего совета Евразийского экономического союза, который пройдет 29 мая в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

"Политическое взаимодействие РФ и Армении выстраивается очень конструктивно, динамично. Лидеры наших стран в прошлом году встречались семь раз, они находятся в постоянном контакте, телефонные разговоры. Двадцать девятого мая будет встреча на полях Высшего совета ЕАЭС, который будет проходит в Казахстане, а 1 октября такое же мероприятие будет проходить в Ереване, где также будет возможность лидерам наших стран провести встречу", - заявила В.Матвиенко.