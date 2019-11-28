Матери военнослужащих проводят акцию протеста у правительства Армении

Матери военнослужащих, погибших в разные годы, проводят акцию протеста у здания правительства Армении в Ереване, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Участницы протеста заявили, что после последней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошло достаточно времени, однако их проблемы так и не решены.

Отметим, что матери погибших военнослужащих требуют выделения компенсации их семьям, как это было сделано для семей лиц, погибших во время внутриполитического конфликта 1 марта 2008 года.