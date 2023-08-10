Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку

Не только азербайджанские, но и иностранные военные, волею судьбы оказавшиеся в зоне Карабахского конфликта, возникшего в конце 80- начале 90 годов по причине сепаратизма армян в в этом регионе Азербайджана и вооруженной агрессии с их стороны с участием А

Не только азербайджанские, но и военные других национальностей, волею судьбы оказавшиеся в зоне Карабахского конфликта, возникшего в конце 80- начале 90 годов прошлого века по причине сепаратизма армян в этом регионе Азербайджана и вооруженной агрессии с их стороны с участием Армении и армянских лобби по всему миру, встали на защиту справедливости. Немало советских офицеров других национальностей воевали за территориальную целостность нашей страны и защиту азербайджанского населения. В их числе был и украинский офицер Олег Бабак из села Виктория Полтавской области Украины, погибший в апреле 1991 года при защите гражданского населения от армянских боевиков. Он оказался последним Герой Советского Союза.

Корреспондент Восточноевропейского бюро Report навестил семью украинского офицера.

Офицер внутренних войск СССР Олег Бабак служил в то время в Губадлинском и Лачинском районах Азербайджанской ССР. По словам его матери и свидетелей, он, иногда даже не получая команды, в одиночку бросался на защиту мирных жителей Губадлы от армянских боевиков и помогал им эвакуироваться.

Он погиб в бою, защищая азербайджанских крестьян от армянских боевиков. По словам матери героя, ее сына убил один из офицеров-армян, который в свое время учился где-то в высшем военном училище. Его мать, к сожалению, не помнит имя этого армянина. Олег Бабак был единственным ребенком в семье. В настоящее время его отец и мать живут уединенно в селе Виктория Полтавской области. Азербайджан выделил ежемесячное пособие семье погибшего за суверенитет нашей страны украинского офицера.

"Мой сын родился в 1967 году. Он был очень сострадательным, тихим мальчиком. В школе у него никогда не было проблем с учителями, одноклассниками. В детстве он любил лепить из пластилина, играл с игрушечными танками. Также любил смотреть военные передачи по телевизору и мечтал стать военным", - рассказала мать героя.

По словам Надежды Бабак, после окончания военного училища в 1991 году его позвал к себе для дальнейшей службы высокопоставленный офицер из Киева. "Олег попросил его отправить туда, где сложилась напряженная ситуация. В результате его отправляют в Карабах. 8 апреля 1991 года нам сообщили о его гибели. Служил в Губадлинском районе. Мой сын спасал здесь женщин, детей и лесничего. Затем он дал команду свои солдатам отступать, но сам остался, чтобы прикрыть отступление. Как я слышал от армян, его застрелил офицер, который когда-то учился где-то в военном училище. Два офицера, которые служили с ним, в настоящее время проживают в Украине, - рассказала она.- Мы получаем много писем от азербайджанцев с выражением благодарности. После начала войны в Украине в прошлом году один азербайджанский журналист из Баку написал нам письмо. Он предложил нам перебраться в Азербайджан, остановиться в его доме, обещая обеспечить всем необходимым. Но мы не поехали".

"Выражаю благодарность всем азербайджанцам, которые связались с нами и предложили помочь. Несколько месяцев назад Азербайджан начал выплачивать нам пособия - моему мужу (отцу Олега) и мне. Благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева за оказанную нам поддержку. Сегодня за Украину вместе с нами воюют и азербайджанцы. Как и мой сын, они стали на сторону права. Пусть бог пошлет им сил и здоровья", - продолжила она.

Report поговорил и с полковником запаса МВД Украины Игорем Шаповаловым, который в то время был командиром подразделения Олега в звании капитана. После распада СССР он вернулся на родину и долгое время служил в МВД Украины.

"После окончания в 1989 году учебы Олег Бабак был назначен на должность заместителя командира моего подразделения по политической части. Для выполнения задач, возложенных на нас командованием, в марте 1991 года мы направились в Азербайджан. Это включало охрану общественного порядка, недопущение нападения армянского населения на азербайджанцев вдоль армяно-азербайджанской границы. Речь идет в основном о Лачынском и Губадлинском районах. 7 апреля 1991 года при исполнении служебных обязанностей в селе Верхний Джибикли Губадлинского района, расположенном на границе с Арменией, в бою с армянскими боевиками Олег Бабак погиб. Правда, сначала мы не знали, кто были эти боевики. Среди них были не только армяне, но и представители других народов. Например, мы провели операцию 9 мая и задержали более 40 боевиков. И не все из них были армянами. Но они нападали на азербайджанцев. Среди них были заключенные, воры, бывшие военные и пр., все это было. Тело Олега Бабака нашел его боевой товарищ и друг. Мне сказали, что даже когда его тело вывозили на бронетранспортере, они (армянские боевики - Ред.) его обстреливали. Олег Бабак был хорошим товарищем, образованным офицером. Он пользовался большим уважением среди личного состава, товарищи на него полагались", - рассказал И. Шаповалов.