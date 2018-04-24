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    Мать Сержа Саргсяна умерла в день его отставки

    Она была против того, чтобы сын занял пост премьер-министра

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Мать бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна Нора Саргсян умерла накануне, 23 апреля, в день когда ее сын объявил о своей отставке с поста премьер-министра. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Московский комсомолец", о смерти матери политика сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

    Парламентарий отметил, что уход матери из жизни стал одной из причин, по которой Саргсян принял решение уйти в отставку.

    "Я хотел бы выразить бывшему премьер-министру Армении Сержу Саргсяну глубокие соболезнования в связи с тем, что у него умерла мать. Насколько мне известно, это тоже оказалось, как это иногда бывает, одной из причин его решения", - заявил Затулин в интервью НСН.

    По данным местных СМИ, Нора Саргсян выступала против того, чтобы ее сын занял пост премьер-министра страны.

    Напомним, 23 апреля Серж Саргсян на фоне многотысячных протестов ушел с поста премьера Армении. 

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