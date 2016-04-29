​Мать пропавшего без вести солдата Армении лишили пенсии

Баку. 29 Апреля. REPORT.AZ/ В Армении мать пропавшего без вести солдата лишили пенсии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, с 1 ноября 2001 года жительница города Абовян Светлана Саргсян получала пенсию по потере кормильца: ее сын Роберт Мхитарян считается без вести пропавшим в годы карабахской войны.

Однако с 2014-ого выплату пенсии прекратили. Саргсян обратилась в Административный суд, чтобы восстановить право на получение пенсии и получить невыплаченную сумму.

«Было заведено уголовное дело, чтобы установить, что выданная Малхасяном [начальник отдела социального обеспечения военнослужащих при министерстве обороны] справка о том, что мой сын пропал без вести, – подделка. Потом дело закрыли, было доказано, что справка настоящая. Но пенсию выдавать так и не стали», – рассказала собеседница.

В 2015-ом Саргсян обратилась к министру обороны Сейрану Оганяну с целью восстановить свое право на пенсию. В ответном письме матери военнослужащего сообщили, что нужно обратиться в министерство труда и по социальным вопросам, так как отныне именно эта структура занимается подобными выплатами. Вместе с этим оборонное ведомство отметило, что у Саргсян нет прав на пенсию.

27 апреля провести полноценное заседание в ереванском Административном суде не удалось, так как представитель Минобороны Маник Сантросян (на фото слева), по ее словам, «не ознакомилась с материалами в полной мере из-за апрельских событий».

По словам Сантросян, выплату пенсии прекратили не из-за поддельной справки, а по причине отсутствия в деле другого важного документа.

«Выплата пенсии изначально была ошибкой. Ее давали по неизвестным мне причинам, но когда в 2014 году изучили дела сына Саргсян, выяснилось, что в них нет справки, на основании которой выплачивается пенсия. Может, какая-то справка была, но потом исчезла, нам неизвестно. А это справка, выданная командованием воинской части, о месте и времени гибели человека», – сказала Маник Сантросян.