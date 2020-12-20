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Мать погибшего солдата Пашиняну: Твой сын здесь, а мой в могиле

Мать погибшего солдата Пашиняну: Твой сын здесь, а мой в могиле Во время траурного шествия в военном пантеоне "Ераблур" в Ереване одна из матерей, потерявших в войне сыновей, в слезах обратилась к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
В регионе
20 декабря 2020 г. 07:03
Мать погибшего солдата Пашиняну: Твой сын здесь, а мой в могиле
Никол Пашинян

Во время траурного шествия в военном пантеоне "Ераблур" в Ереване одна из матерей, потерявших в войне сыновей, в слезах обратилась к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Как передает Report, об этом сообщает news.am.

"Почему ты забрал моего единственного сына? Мой очаг разрушен. Я прошу тебя, прими меня, мне есть о чем поговорить с тобой. Это не политическое, Никол, прошу. Дай слово, что я увижусь с тобой. В следующий раз ты увидишь меня у Давиташенского моста, обещаю. Никол, мой сын, как и твой, должен был быть здесь, но он в могиле", - сказала женщина.

После этих слов Никол Пашинян, поручил взять контакты женщины и долго молча слушал ее.

"Он был моим единственным ребенком, моим царем. Знаю, что ты не виноват, но моя жизнь бессмысленна. Мне наплевать на политику, но я потеряла самое дорогое, даже если ты дашь миллион, это не спасет. У меня нет дома, я потеряла все: и ребенка, и дом", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Erməni qadın: Paşinyan, sənin oğlun kimi, mənimki də sağ olmalı idi

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