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Массовые кадровые перестановки в руководстве Туркменистана

Массовые кадровые перестановки в руководстве Туркменистана Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве Туркменистана
В регионе
11 июля 2021 г. 15:41
Массовые кадровые перестановки в руководстве Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве Туркменистана.

Как передает Report, соответствующие документы были подписаны главой государства на расширенном заседании правительства по подведению итогов за 6 месяцев 2021 года.

Указом президента страны Мердан Аннадурдыев освобожден от должности председателя Центрального банка Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Гадыргелди Мушшиков назначен новым главой туркменского Центробанка и освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана (экономика и финансы).

Глава государства освободил заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана и вывел его из состава Государственного совета безопасности страны. Туркменский лидер назначил Сердара Бердымухамедова вице-премьером по вопросам экономики и финансов.

Указом президента страны Шамухаммет Дурдылыев освобожден от должности вице-премьера (строительство, энергетика и промышленность) в связи с переходом на другую работу. Чарымырат Пурчеков назначен новым заместителем главы правительства (строительство, энергетика и промышленность) и освобожден от должности министра энергетики Туркменистана.

Указом президента страны Язтаган Гылыджов освобожден от должности хякима (главы администрации) города Ашхабада в связи с переходом на другую работу. Рахым Гандымов назначен новым мэром столицы и освобожден от должности министра строительства и архитектуры. Новым министром строительства и архитектуры назначен Гуванч Орунов, ранее занимавший в этом ведомстве пост замминистра.

Также указом президента Туркменистана Довлет Ташлиев назначен председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана и освобожден от должности заместителя председателя этого ведомства

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