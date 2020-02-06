Массовое отравление в Армении, 49 пострадавших

Около 50 жителей Сюникской и Лорийской областей Армении госпитализированы с кишечной инфекцией в результате отравления эклерами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В больницы Сюникской и Лорийской областей Армении с 27 января по 6 февраля были доставлены 49 человек с симптомами кишечной инфекции – высокой температурой, диареей, рвотой. Все пациенты сообщили, что ели эклеры компании "Зейтун", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент в больницах остается 41 человек.