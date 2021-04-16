Массовая эмиграция из Армении продолжается

Газета задается вопросом, кто же займет место армян, покидающих Армению и Карабах?

В марте этого года 74 197 человек покинули Армению на самолетах, вылетевших из аэропортов Звартноц и Ширак.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

В марте в страну въехали 42 283 гражданина Армении, сообщает газета со ссылкой на комитет статистики Армении.

Обратив внимание на разницу между прибывающими в страну и выезжающими в марте, "Грапарак" подчеркивает, что 31 914 человек покинули Армению.

Газета задается вопросом, кто же займет место армян, покидающих Армению и Карабах?