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Массовая эмиграция из Армении продолжается

Массовая эмиграция из Армении продолжается Газета задается вопросом, кто же займет место армян, покидающих Армению и Карабах?
В регионе
16 апреля 2021 г. 13:41
Массовая эмиграция из Армении продолжается

В марте этого года 74 197 человек покинули Армению на самолетах, вылетевших из аэропортов Звартноц и Ширак.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

В марте в страну въехали 42 283 гражданина Армении, сообщает газета со ссылкой на комитет статистики Армении.

Обратив внимание на разницу между прибывающими в страну и выезжающими в марте, "Грапарак" подчеркивает, что 31 914 человек покинули Армению.

Газета задается вопросом, кто же займет место армян, покидающих Армению и Карабах?

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