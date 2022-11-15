Массированный удар РФ по Украине: сбито 73 из более 90 крылатых ракет

Украинские силы ПВО во время массированного удара России сбили 73 из более 90 крылатых ракет врага, а также 10 иранских дронов.

Украинские силы ПВО во время массированного удара России сбили 73 из более 90 крылатых ракет врага, а также 10 иранских дронов.

Как передает Report со ссылкой на Telegram Командования Воздушных сил, РФ ударили по Украине крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.

Для массированного пуска ракет Россия привлекла 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота россии и иранские ударные дроны-камикадзе "Shahed-136/131".

"Всего было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область), а также около 20 ракет "Калибр" морского базирования с акватории Черного моря и 10 дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, противовоздушной обороной уничтожены 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.