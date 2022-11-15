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Массированный удар РФ по Украине: сбито 73 из более 90 крылатых ракет

Массированный удар РФ по Украине: сбито 73 из более 90 крылатых ракет Украинские силы ПВО во время массированного удара России сбили 73 из более 90 крылатых ракет врага, а также 10 иранских дронов.
В регионе
15 ноября 2022 г. 23:15
Массированный удар РФ по Украине: сбито 73 из более 90 крылатых ракет

Украинские силы ПВО во время массированного удара России сбили 73 из более 90 крылатых ракет врага, а также 10 иранских дронов.

Как передает Report со ссылкой на Telegram Командования Воздушных сил, РФ ударили по Украине крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.

Для массированного пуска ракет Россия привлекла 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота россии и иранские ударные дроны-камикадзе "Shahed-136/131".

"Всего было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область), а также около 20 ракет "Калибр" морского базирования с акватории Черного моря и 10 дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, противовоздушной обороной уничтожены 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna HHQ İran istehsalı olan 10 ədəd PUA vurub

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