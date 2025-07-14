Масштабные перестановки в Кабмине Украины займут два дня

Масштабные перестановки в Кабинете министров Украины планируют провести за два дня. Вероятно, они пройдут уже на этой неделе.

Масштабные перестановки в Кабинете министров Украины планируют провести за два дня. Вероятно, они пройдут уже на этой неделе.

Как передает Report, об этом сообщают укрнаинские СМИ cо ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

По его словам, на среду, 16 июля уже запланированы увольнения министров.

Ранее сегодня стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство страны. Зеленский ожидает представления программы действий нового Кабмина в ближайшее время.