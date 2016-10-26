Масштабная тренировка объединенной системы ПВО проходит на территории семи стран СНГ

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Масштабная тренировка объединенной системы ПВО началась на территории семи стран СНГ. В ней задействовано более 130 командных пунктов и около 100 боевых самолетов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В проверке принимают участие дежурные по ПВО силы и средства России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В тренировке задействовано около 100 самолетов истребительной авиации Су-27, Миг-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8 вооруженных сил стран-участников учений. Также задействованы подразделения радиотехнических войск и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО от этих государств.

На тренировке военнослужащие отработают действия при нарушении воздушного пространства и государственных границ условным противником, угоне самолета, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

Кроме того, экипажи самолетов проведут взаимные маневры в воздушном пространстве России, Беларуси, Казахстана и Армении.