О нас
Report Georgia
Аудио новости

Маслозавод в Украине предупредил об остановке из-за 10-кратного роста цен на газ

Маслозавод в Украине предупредил об остановке из-за 10-кратного роста цен на газ Крупнейший на Украине "Яготинский маслозавод" (Киевская область) находится на грани остановки из-за десятикратного подорожания газа.
В регионе
5 января 2022 г. 16:37
Маслозавод в Украине предупредил об остановке из-за 10-кратного роста цен на газ

Крупнейший на Украине "Яготинский маслозавод" (Киевская область) находится на грани остановки из-за десятикратного подорожания газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом предприятие уведомило своих партнеров, разослав соответствующее письмо, копию которого в среду опубликовали соцсети.

"Кризисная ситуация в молокоперерабатывающей сфере <...> достигла апогея. Только стоимость газа выше в 10 раз по сравнению с прошлогодней. Начиная с 1 января 2022 года, общество "Яготинский маслозавод" вынужден выполнять ваши заявки на поставку продукции частично, с дальнейшей остановкой производства", - отмечается в письме.

Руководство маслозавода подчеркнуло, что при достижении финансово-экономической стабилизации поставки продукции будут возобновлены.

Ранее участники рынка отмечали, что цена на газ за минувший год для молокоперерабатывающей отрасли выросла почти в 10 раз - до 50 гривен (1,9 долларов США) за кубометр, электроэнергия - в 2,5 раза, тара и упаковка - на 42%, цены на молочное сырье - на 25%. На этом фоне они считают нецелесообразной производственную деятельность молочной отрасли.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Butter plant in Ukraine warns of shutdown due to 10-fold increase in gas prices

Самое важное

Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
4 января 2022 г. 19:10
МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
ФотоМВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
3 января 2022 г. 13:22
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
3 января 2022 г. 10:09
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 
2 января 2022 г. 21:06
Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков
Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков
2 января 2022 г. 20:45
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
1 января 2022 г. 00:56
Ильхам Алиев объявил 2022 год Годом Шуши
Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши"
1 января 2022 г. 00:07
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
1 января 2022 г. 00:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi