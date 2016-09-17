Машина мэра Эчмиадзина обстреляна, его политический оппонент избит

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Предвыборная борьба за пост мэра города Эчмиадзин проходит в напряженной обстановке, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Накануне был обстрелян автомобиль действующего мэра Эчмиадзина Карена Григоряна, а его оппонент доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Инцидент произошел, когда Карен Григорян возвращался из Еревана в Эчмиадзин. Недалеко от дороги, ведущей в аэропорт "Звартноц", водитель автомобиля марки "ВАЗ 2106" выехал на встречную полосу, после чего из машины раздались выстрелы в направлении автомобиля Григоряна. По данным издания, жертв нет.

Позднее его соперник на выборах с побоями был госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, но его жизни ничто не угрожает.

Выборы мэра Эчмиадзина пройдут в воскресенье, 18 сентября.