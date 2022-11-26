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Машина депутата парламента Армении попала в аварию

Машина депутата парламента Армении попала в аварию Автомобиль депутата парламента Армении от фракции "Мой шаг" Геворга Папояна попал в аварию в Дилижане. В момент аварии он находился в машине, но не пострадал.
В регионе
26 ноября 2022 г. 11:46
Машина депутата парламента Армении попала в аварию

Автомобиль депутата парламента Армении от фракции "Мой шаг" Геворга Папояна попал в аварию в Дилижане. В момент аварии он находился в машине, но не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, около полуночи житель Еревана 34-летний Роберт К. на машине Toyota Camry вылетел с проезжей части и врезался в дерево. Пассажир машины, 34-летний ереванец А․ Т., с телесными повреждениями был доставлен в медцентр "Дилижан".

По сведениям сайта, автомобиль зарегистрирован на имя Папояна, который возглавляет депутатскую комиссию по финансово-кредитным бюджетным вопросам.

Проверка на алкоголь, проведенная на месте, показала, что водитель находился в трезвом состоянии.

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