Машина депутата парламента Армении попала в аварию

Автомобиль депутата парламента Армении от фракции "Мой шаг" Геворга Папояна попал в аварию в Дилижане. В момент аварии он находился в машине, но не пострадал.

Автомобиль депутата парламента Армении от фракции "Мой шаг" Геворга Папояна попал в аварию в Дилижане. В момент аварии он находился в машине, но не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, около полуночи житель Еревана 34-летний Роберт К. на машине Toyota Camry вылетел с проезжей части и врезался в дерево. Пассажир машины, 34-летний ереванец А․ Т., с телесными повреждениями был доставлен в медцентр "Дилижан".

По сведениям сайта, автомобиль зарегистрирован на имя Папояна, который возглавляет депутатскую комиссию по финансово-кредитным бюджетным вопросам.

Проверка на алкоголь, проведенная на месте, показала, что водитель находился в трезвом состоянии.