Марьям Раджави: Национальный совет сопротивления готов заменить власть в Иране

Национальный совет сопротивления Ирана является альтернативой властям Исламской Республики и может их заменить.
Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявила лидер организации моджахедов иранского народа Марьям Раджави.
Она отметила, что последние акции протестов в Иране инициировала организация моджахедов иранского народа: "Они проведены на высоком уровне с помощью сети центров мятежа. Национальный совет сопротивления Ирана - альтернатива этому режиму".
Отметим, что основная база данной организации ранее располагалась в Ираке. После вторжения США в эту страну народные моджахеды покинули Ирак. Лидеры и члены организации осуществляют деятельность в различных городах Европы.