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Марьям Раджави: Национальный совет сопротивления готов заменить власть в Иране

Марьям Раджави: Национальный совет сопротивления готов заменить власть в Иране Национальный совет сопротивления Ирана является альтернативой властям Исламской Республики и может их заменить.
В регионе
8 декабря 2022 г. 10:17
Марьям Раджави: Национальный совет сопротивления готов заменить власть в Иране

Национальный совет сопротивления Ирана является альтернативой властям Исламской Республики и может их заменить.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявила лидер организации моджахедов иранского народа Марьям Раджави.

Она отметила, что последние акции протестов в Иране инициировала организация моджахедов иранского народа: "Они проведены на высоком уровне с помощью сети центров мятежа. Национальный совет сопротивления Ирана - альтернатива этому режиму".

Отметим, что основная база данной организации ранее располагалась в Ираке. После вторжения США в эту страну народные моджахеды покинули Ирак. Лидеры и члены организации осуществляют деятельность в различных городах Европы.

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Версия на английском языке Maryam Rajavi: National Council of Resistance is ready to replace government in Iran
Версия на азербайджанском языке Məryəm Rəcəvi: "Milli Müqavimət Şurası İranda hakimiyyəti əvəz etməyə hazırdır"

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