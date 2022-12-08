Марьям Раджави: Национальный совет сопротивления готов заменить власть в Иране

Национальный совет сопротивления Ирана является альтернативой властям Исламской Республики и может их заменить.

Национальный совет сопротивления Ирана является альтернативой властям Исламской Республики и может их заменить.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявила лидер организации моджахедов иранского народа Марьям Раджави.

Она отметила, что последние акции протестов в Иране инициировала организация моджахедов иранского народа: "Они проведены на высоком уровне с помощью сети центров мятежа. Национальный совет сопротивления Ирана - альтернатива этому режиму".

Отметим, что основная база данной организации ранее располагалась в Ираке. После вторжения США в эту страну народные моджахеды покинули Ирак. Лидеры и члены организации осуществляют деятельность в различных городах Европы.