Марукян: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в США намечена на январь 2024 года

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Вашингтоне пройдет в январе 2024 года.
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"На данный момент у нас нет окончательного и согласованного проекта мирного договора, готового к подписанию. Надеемся, что на предстоящей в январе встрече на уровне МИД, на которую дал согласие и Азербайджан, мы этот текст согласуем", - сказал он.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече со старшим советником Госдепа по переговорам на Южном Кавказе Луисом Боно согласился на министерскую встречу в Вашингтоне.