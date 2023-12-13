Марукян: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в США намечена на январь 2024 года

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана – Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова – в Вашингтоне пройдет в январе 2024 года.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Вашингтоне пройдет в январе 2024 года.

Как передает Report , об этом посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил в эфире Общественного телевидения Армении.

"На данный момент у нас нет окончательного и согласованного проекта мирного договора, готового к подписанию. Надеемся, что на предстоящей в январе встрече на уровне МИД, на которую дал согласие и Азербайджан, мы этот текст согласуем", - сказал он.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече со старшим советником Госдепа по переговорам на Южном Кавказе Луисом Боно согласился на министерскую встречу в Вашингтоне.