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Марукян: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в США намечена на январь 2024 года

Марукян: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в США намечена на январь 2024 года Встреча глав МИД Армении и Азербайджана – Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова – в Вашингтоне пройдет в январе 2024 года.
В регионе
13 декабря 2023 г. 23:16
Марукян: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в США намечена на январь 2024 года

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Вашингтоне пройдет в январе 2024 года.

Как передает Report, об этом посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил в эфире Общественного телевидения Армении.

"На данный момент у нас нет окончательного и согласованного проекта мирного договора, готового к подписанию. Надеемся, что на предстоящей в январе встрече на уровне МИД, на которую дал согласие и Азербайджан, мы этот текст согласуем", - сказал он.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече со старшим советником Госдепа по переговорам на Южном Кавказе Луисом Боно согласился на министерскую встречу в Вашингтоне.

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Версия на азербайджанском языке Edmon Marukyan: ABŞ-da Ermənistan və Azərbaycan XİN başçılarının görüşü yanvara planlaşdırılıb

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