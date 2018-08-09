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    Марокканский лайнер столкнулся с самолетом Turkish Airlines в Стамбуле - ВИДЕО

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет марокканской авиакомпании Royal Air Maroc столкнулся с лайнером Turkish Airlines в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает газета Hurriyet.

    Инцидент произошел в зоне парковки самолетов возле международного терминала. Марокканский лайнер двигался к своему выходу, когда по неустановленной пока причине задел крылом заднюю часть фюзеляжа самолета Turkish Airlines. Турецкий лайнер стоял возле выхода и готовился вылететь в Джидду (Саудовская Аравия).

    Оба самолета получили повреждения. На место прибыли пожарные расчеты на случай непредвиденного развития ситуации. Начато расследование инцидента.

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