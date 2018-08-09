Марокканский лайнер столкнулся с самолетом Turkish Airlines в Стамбуле - ВИДЕО

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет марокканской авиакомпании Royal Air Maroc столкнулся с лайнером Turkish Airlines в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает газета Hurriyet.

Инцидент произошел в зоне парковки самолетов возле международного терминала. Марокканский лайнер двигался к своему выходу, когда по неустановленной пока причине задел крылом заднюю часть фюзеляжа самолета Turkish Airlines. Турецкий лайнер стоял возле выхода и готовился вылететь в Джидду (Саудовская Аравия).

Оба самолета получили повреждения. На место прибыли пожарные расчеты на случай непредвиденного развития ситуации. Начато расследование инцидента.