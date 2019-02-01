В Грузии район компактного проживания азербайджанцев будет обеспечен беспрерывной питьевой водой

Тбилиси. 1 февраля. REPORT.AZ/ Грузинский район компактного проживания азербайджанцев - Марнеули через два года будет обеспечен беспрерывной питьевой водой.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила заместитель премьер-министра Грузии, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

По ее словам, на данный момент 83% населения Марнеули обеспечивается питьевой водой в течение 5-6 часов по графику: "В Марнеульском районе осуществляется проект по улучшение водоснабжения. Проект планируется завершить в марте 2021 года".

Майя Цкитишвили сказала, что после реализации проекта около 35 200 жителей района и прилегающих сел будут обеспечены беспрерывной и качественной питьевой водой.

Министр подчеркнула, что в проект также включено создание канализационной системы, в результате чего около 38 000 жителей Марнеули, Болниси и села Гызылгаджилы смогут воспользоваться канализационной системой.

Отметим, что проект на около 56 млн долларов финансирует Азиатский банк развития. Строительные работы осуществляет азербайджанская компания "Akelik Group".