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Марков: Запад пытается вмешиваться в дела Южного Кавказа через Армению

Марков: Запад пытается вмешиваться в дела Южного Кавказа через Армению Геополитическая стратегия США и Европы на Южном Кавказе направлена на установление полной зависимости стран региона от их влияния, что служит их стремлению к мировому доминированию.
В регионе
22 июля 2024 г. 12:48
Марков: Запад пытается вмешиваться в дела Южного Кавказа через Армению

Геополитическая стратегия США и Европы на Южном Кавказе направлена на установление полной зависимости стран региона от их влияния, что служит их стремлению к мировому доминированию.

Об этом Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Марков отметил, что в истории западных стран есть множество примеров колониальных практик, которые привели к гибели миллионов людей в разных частях мира.

"Для этих стран человеческие жертвы крупного масштаба, по сути, не представляют собой значительной проблемы. Они все рассматривают с точки зрения своей гегемонии. Им не важно, мир или война. Важно, что это мир или же война и под их руководством", - сказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что не стоит доверять стремлению западных стран установить мир в регионе Южного Кавказа.

"Они [Запад] не против были мира, но только под их руководством. Под их руководством мир означает, что будут заложены в это мирное соглашение какие-то пункты, которые позволят им манипулировать этими странами. Поэтому, в принципе, такой мир под их руководством не очень выгоден, потому что он как бы не вполне честный. Кроме того, Запад пытается вмешиваться в дела Южного Кавказа через Армению. Они навязывают себя в качестве переговорной площадки, имеется в виду, давайте заключим мирное соглашение, но под нашим руководством", - отметил Марков.

По его словам, лучше всего для армянского народа и руководства страны, как можно быстрее подписать мир с Азербайджаном: "Открытие границы между Азербайджаном и Арменией привлечет огромные инвестиции, даст возможность людям свободно ездить, путешествовать, а также вынужденным бежать из Западного Азербайджана приехать в свои родные места".

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Версия на английском языке Russian expert says West attempts to meddle in South Caucasus via Armenia
Версия на азербайджанском языке Sergey Markov: Qərb Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqazın işlərinə qarışmağa çalışır

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