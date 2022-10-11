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Марков: Виновники ночных обстрелов Гянджи должны предстать перед судом

Марков: Виновники ночных обстрелов Гянджи должны предстать перед судом В будущем ответственные за ночные обстрелы Гянджи могут предстать перед судом, но для этого должны произойти кардинальные изменения политической системы Армении и ее подходы к этим вопросам. До сих пор ответственность за резню в Ходжалы и другие преступле
В регионе
11 октября 2022 г. 16:07
Марков: Виновники ночных обстрелов Гянджи должны предстать перед судом

В будущем ответственные за ночные обстрелы Гянджи могут предстать перед судом, но для этого должны произойти кардинальные изменения политической системы Армении и ее подходы к этим вопросам. До сих пор ответственность за резню в Ходжалы и другие преступления против мирного населения не понес никто.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Политолог отметил, армянская сторона продолжает прежнюю политику, основанную на том, что можно использовать методы террора против оппонентов. "Это связано с ультранационализмом - доминирующей идеологией государства Армения. Характерно, что Армения является рекордсменом по моноэтничности населения, это по всей видимости отражается по отношению к другим странам и народам как к неполноценным", - сказал он.

По мнению Маркова, чтобы это изменить должно пройти время и, самое главное, армянское общество должно почувствовать потребность в такого рода изменении.

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