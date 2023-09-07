Марков: Совместные учения Армении и США являются враждебным актом в отношении России

Решение Армении провести совместные военные учения с США и пригласить американских военных в Армению является не дружественным, а даже враждебным актом в отношении России.

Решение Армении провести совместные военные учения с США и пригласить американских военных в Армению является не дружественным, а даже враждебным актом в отношении России.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"Это решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызвало гнев в Москве, в руководстве России", - отметил он.

"Трудно сказать, какой будет в конечном итоге реакция руководства РФ, но совершенно очевидно, что руководство России разгневано на Армению. Точно могу сказать, что Россия решила активизировать свою политику в направлении Армении и готова предпринять решительные шаги, поскольку есть понимание, что просто ожидание приводит только к ухудшению ситуации", - считает Марков.

Ранее сообщалось, что совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.