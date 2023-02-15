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Марков: Руководство Армении делает все, чтобы подорвать деятельность ОДБК

Марков: Руководство Армении делает все, чтобы подорвать деятельность ОДБК Армения не выйдет из Организации договора о коллективной безопасности, и будет делать все, чтобы подорвать деятельность ОДКБ изнутри.
В регионе
15 февраля 2023 г. 17:30
Марков: Руководство Армении делает все, чтобы подорвать деятельность ОДБК

Армения не выйдет из Организации договора о коллективной безопасности, и будет делать все, чтобы подорвать деятельность ОДКБ изнутри.

Как сообщает российское бюро Report, об этом российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков заявил в ходе выступления на круглом столе "Борьба России и Франции на Южном Кавказе и в Африке".

Он также отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пытается укрепить свои позиции на Кавказе: "Макрон решил сделал "рывок" в Армению и на Южный Кавказ. В обеих палатах парламента Франции обсуждалась серия антиазербайджанских и антироссийских резолюций. Франция пытается сделать так, чтобы Армения перестала быть союзником России".

Марков подчеркнул, что Париж строит свою внешнюю политику, основываясь на антитурецкой позиции и исламофобии.

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Версия на английском языке Markov: Armenian leadership is doing everything to disrupt activities of CSTO
Версия на азербайджанском языке Markov: “Ermənistan rəhbərliyi KTMT-nin fəaliyyətini pozmaq üçün hər şey edir”

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