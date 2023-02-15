Марков: Руководство Армении делает все, чтобы подорвать деятельность ОДБК

Армения не выйдет из Организации договора о коллективной безопасности, и будет делать все, чтобы подорвать деятельность ОДКБ изнутри.

Армения не выйдет из Организации договора о коллективной безопасности, и будет делать все, чтобы подорвать деятельность ОДКБ изнутри.

Как сообщает российское бюро Report, об этом российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков заявил в ходе выступления на круглом столе "Борьба России и Франции на Южном Кавказе и в Африке".

Он также отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пытается укрепить свои позиции на Кавказе: "Макрон решил сделал "рывок" в Армению и на Южный Кавказ. В обеих палатах парламента Франции обсуждалась серия антиазербайджанских и антироссийских резолюций. Франция пытается сделать так, чтобы Армения перестала быть союзником России".

Марков подчеркнул, что Париж строит свою внешнюю политику, основываясь на антитурецкой позиции и исламофобии.