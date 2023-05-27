Марков: Пашинян отчасти пытался сорвать трехстороннюю встречу в Москве

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян отчасти пытался сорвать трехстороннюю встречу в Москве, но у него это не получилось. Стороны лишь подтвердили предыдущие заявления о том, что будет совместное признание территориальной целостности двух государств".

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян отчасти пытался сорвать трехстороннюю встречу в Москве, но у него это не получилось. Стороны лишь подтвердили предыдущие заявления о том, что будет совместное признание территориальной целостности двух государств".

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По словам эксперта, армянский премьер не хочет подписывать соглашение с Азербайджаном на российской площадке."Пока мечты Пашиняна получить автономию армянской общине Карабаха не находит понимание, но делать им нечего, поэтому сейчас все говорят армянам признайте реальность и уходите из Карабаха", - сказал он.

Марков также подчеркнул, что по его мнению Азербайджан хочет, чтобы существенная часть армянской общины Карабаха не боялась, а прямо интегрировалась в общество Азербайджана.