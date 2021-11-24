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Марков: Пашинян хочет использовать Россию, но двигаться в сторону Запада

Марков: Пашинян хочет использовать Россию, но двигаться в сторону Запада Никол Пашинян - прозападный политик, он хотел бы, чтобы Армения использовала Россию, но двигалась в сторону Запада.
В регионе
24 ноября 2021 г. 17:33
Марков: Пашинян хочет использовать Россию, но двигаться в сторону Запада

Никол Пашинян - прозападный политик, он хотел бы, чтобы Армения использовала Россию, но двигалась в сторону Запада.

Об этом Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Эксперт отметил, что премьер-министр Армении ждет помощи со стороны России, так как считает, что Москва недостаточно помогает Еревану: "Это приводит к антироссийским демонстрациям в Армении и шантажу со стороны Пашиняна, тем, что он уйдет к другим организациям, и будет просить помощи у Франции, ОБСЕ, НАТО, Америки и т.д".

Политолог подчеркнул, что Евросоюз и Франция пытаются отобрать у России инициативу в вопросе Карабаха: "Пашинян пытается играть на этом и шантажировать Россию, поэтому он желает встретиться с президентом Алиевым 15 декабря в Брюсселе".

По словам С. Маркова, это вызвало резкое недовольство в России, поскольку 9 ноября Пашинян отказался встречаться при посредничестве президента России Владимира Путина, а вот при посредничестве Евросоюза захотел: "Он решил все смягчить и встретиться с коллегами в Сочи до встречи в Брюсселе, но для него эта встреча является вынужденной, чтобы умерить и уменьшить гнев в России".

Российский эксперт заявил, что для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией нужно, чтобы Ереван дипломатически признал территориальную целостность Азербайджана.

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