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Марков: Открытие сообщения между Россией и Арменией через Грузию не заменит Зангезурский коридор

Марков: Открытие сообщения между Россией и Арменией через Грузию не заменит Зангезурский коридор Открытие транзитного сообщения между Россией и Арменией через Грузию не сможет заменить Зангезурский коридор.
В регионе
7 августа 2023 г. 14:11
Марков: Открытие сообщения между Россией и Арменией через Грузию не заменит Зангезурский коридор

Открытие транзитного сообщения между Россией и Арменией через Грузию не сможет заменить Зангезурский коридор.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По его словам, Зангезурский коридор призван связать Нахчыван с основной частью Азербайджана, а также Турцию с Россией через Азербайджан и Армению.

"Я думаю, что открытие сообщения между Россией и Арменией через Грузию действительно возможно, но для этого должно быть развитие отношений с Грузией. Россию интересовало бы больше сообщение и сотрудничество с властями Грузии, чем с Арменией", - считает Марков.

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Версия на английском языке Markov: Opening communication between Russia and Armenia through Georgia won’t replace Zangazur Corridor
Версия на азербайджанском языке Sergey Markov: “Rusiya ilə Ermənistan arasında Gürcüstan vasitəsilə tranzit əlaqəsinin açılması Zəngəzur dəhlizini əvəz etməyəcək”

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