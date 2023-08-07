Марков: Открытие сообщения между Россией и Арменией через Грузию не заменит Зангезурский коридор

Открытие транзитного сообщения между Россией и Арменией через Грузию не сможет заменить Зангезурский коридор.

Открытие транзитного сообщения между Россией и Арменией через Грузию не сможет заменить Зангезурский коридор.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По его словам, Зангезурский коридор призван связать Нахчыван с основной частью Азербайджана, а также Турцию с Россией через Азербайджан и Армению.

"Я думаю, что открытие сообщения между Россией и Арменией через Грузию действительно возможно, но для этого должно быть развитие отношений с Грузией. Россию интересовало бы больше сообщение и сотрудничество с властями Грузии, чем с Арменией", - считает Марков.