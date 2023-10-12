О нас

Марков: Франция дестабилизирует Южный Кавказ и должна быть изгнана отсюда

Марков: Франция дестабилизирует Южный Кавказ и должна быть изгнана отсюда Франция дестабилизирует Южный Кавказ и должна быть выгнана из него.
В регионе
12 октября 2023 г. 13:30
Марков: Франция дестабилизирует Южный Кавказ и должна быть изгнана отсюда

Франция дестабилизирует Южный Кавказ и должна быть изгнана отсюда.

Как передает Report, об этом сказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков на онлайн-конференции "Развитие Южного Кавказа после окончательного завершения Карабахского конфликта".

Он отметил, что сегодня можно наблюдать, как некоторые страны вне региона пытаются вмешаться в его геополитическую ситуацию. Так, например, Франция пытается вмешаться в дела Южного Кавказа через Армению.

По его словам, для Франции - это как месть России, потому что их выгоняют из Буркина-Фасо и Центрально Африканской республики. Вот они и пытаются внедриться на Южный Кавказ.

"Франция не нужна, она является дестабилизирующим фактором. Она должна быть вытолкнута с Кавказа", - сказал он, добавив, что это не единственная страна, пытающаяся вмешаться в дела Южного Кавказа.

Так, всем уже известно о проведении совместных военных учений между США и Арменией. Может даже в скором времени можно будет услышать о создании военных баз Америки в Армении.

Говоря о новых геополитических реалиях, он отметил, что формат регионального сотрудничества 3+3 между странами региона - Азербайджаном, Грузией, Арменией, а также Россией, Турцией, Ираном является очень перспективным для развития региона и сегодня очень активно обсуждается.

Как добавил Марков, создание общего экономического пространства стран Южного Кавказа могло бы привести к процветанию региона, однако это возможно только на базе открытия транспортных коридоров, в частности, Зангезурского.

"Если будет решена проблема открытия транспортных коридоров, то вероятность создания единого экономического пространства между 3 странами становится реальной", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi