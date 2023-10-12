Марков: Франция дестабилизирует Южный Кавказ и должна быть изгнана отсюда

Франция дестабилизирует Южный Кавказ и должна быть выгнана из него.

Франция дестабилизирует Южный Кавказ и должна быть изгнана отсюда.

Как передает Report, об этом сказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков на онлайн-конференции "Развитие Южного Кавказа после окончательного завершения Карабахского конфликта".

Он отметил, что сегодня можно наблюдать, как некоторые страны вне региона пытаются вмешаться в его геополитическую ситуацию. Так, например, Франция пытается вмешаться в дела Южного Кавказа через Армению.

По его словам, для Франции - это как месть России, потому что их выгоняют из Буркина-Фасо и Центрально Африканской республики. Вот они и пытаются внедриться на Южный Кавказ.

"Франция не нужна, она является дестабилизирующим фактором. Она должна быть вытолкнута с Кавказа", - сказал он, добавив, что это не единственная страна, пытающаяся вмешаться в дела Южного Кавказа.

Так, всем уже известно о проведении совместных военных учений между США и Арменией. Может даже в скором времени можно будет услышать о создании военных баз Америки в Армении.

Говоря о новых геополитических реалиях, он отметил, что формат регионального сотрудничества 3+3 между странами региона - Азербайджаном, Грузией, Арменией, а также Россией, Турцией, Ираном является очень перспективным для развития региона и сегодня очень активно обсуждается.

Как добавил Марков, создание общего экономического пространства стран Южного Кавказа могло бы привести к процветанию региона, однако это возможно только на базе открытия транспортных коридоров, в частности, Зангезурского.

"Если будет решена проблема открытия транспортных коридоров, то вероятность создания единого экономического пространства между 3 странами становится реальной", - сказал он.