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Марков: Азербайджан очень благородно отнесся к армянскому населению Карабаха

Марков: Азербайджан очень благородно отнесся к армянскому населению Карабаха Отношения между Азербайджаном и Арменией могут улучшиться, поскольку ситуация принципиально изменилась, например, Азербайджан очень благородно отнёсся к армянскому населению Карабаха, никакого не было давления, и Азербайджан готов принять любое количество
В регионе
12 октября 2023 г. 14:33
Марков: Азербайджан очень благородно отнесся к армянскому населению Карабаха
Сергей Марков

Отношения между Азербайджаном и Арменией могут улучшиться, поскольку ситуация принципиально изменилась. В частности, Азербайджан очень благородно отнесся к армянскому населению Карабаха, не было никакого давления, а правительство выразило готовность принять любое количество армян Карабаха обратно, чтобы они могли интегрироваться в Азербайджан.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков на онлайн-встрече "Развитие Южного Кавказа после окончательного завершения Карабахского конфликта".

Эксперт отметил, что отношения России и Армении деградируют: "Отношения России и Азербайджана сейчас идут по нарастающей, а отношения России и Армении деградируют".

По словам политолога, официальный Ереван пытается осмыслить произошедшее, и пока точно не определился, как относиться к новому состоянию, когда никаких претензий на Карабах Армения уже не может высказывать.

"Армения не знает как себя вести дальше: сделать Азербайджан символом ненависти или перевернуть эту страницу и использовать новые условия для улучшения отношений", - отметил он.

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Версия на английском языке Markov: Azerbaijan treated Armenian population of Karabakh very nobly

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