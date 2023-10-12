Марков: Азербайджан очень благородно отнесся к армянскому населению Карабаха

Отношения между Азербайджаном и Арменией могут улучшиться, поскольку ситуация принципиально изменилась, например, Азербайджан очень благородно отнёсся к армянскому населению Карабаха, никакого не было давления, и Азербайджан готов принять любое количество

Отношения между Азербайджаном и Арменией могут улучшиться, поскольку ситуация принципиально изменилась. В частности, Азербайджан очень благородно отнесся к армянскому населению Карабаха, не было никакого давления, а правительство выразило готовность принять любое количество армян Карабаха обратно, чтобы они могли интегрироваться в Азербайджан.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков на онлайн-встрече "Развитие Южного Кавказа после окончательного завершения Карабахского конфликта".

Эксперт отметил, что отношения России и Армении деградируют: "Отношения России и Азербайджана сейчас идут по нарастающей, а отношения России и Армении деградируют".

По словам политолога, официальный Ереван пытается осмыслить произошедшее, и пока точно не определился, как относиться к новому состоянию, когда никаких претензий на Карабах Армения уже не может высказывать.

"Армения не знает как себя вести дальше: сделать Азербайджан символом ненависти или перевернуть эту страницу и использовать новые условия для улучшения отношений", - отметил он.