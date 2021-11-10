Марков: Антироссийские выступления в Ереване вызывают возмущение в Москве

"Это говорит о неблагодарности Армении"

Антироссийские выступления в Ереване вызывают большое возмущение в Москве.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"Эти выступления, в которых армяне обвиняют Россию во вражеском отношении, являются ложью. Для сотен тысяч армян русский солдат был спасителем, поэтому атаки на Россию в Ереване – клевета", - заявил российский политолог.

По его мнению, это говорит о неблагодарности Армении.

Накануне в Ереване состоялся многотысячный митинг за разрыв отношений с Москвой. Он был организован Национал-демократической партией Армении. Главным требованием акции стало прекращение союзнических отношений с Россией.