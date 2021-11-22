Марк Цукерберг помогает армянским пропагандистам?

Вновь заблокирован Facebook-аккаунт российского военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, где он поделился фильмом Youtube-канала VMedia под названием "Такое не вытворяли даже террористы из ИГИЛ", сообщает Repo

Вновь заблокирован Facebook-аккаунт российского военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, где он поделился фильмом Youtube-канала VMedia под названием " Такое не вытворяли даже террористы из ИГИЛ ", сообщает Report.

Буквально накануне армянские телеграм-каналы активно призывали массово кидать жалобы "дезинформация" и "пропаганда ненависти" на данное видео. И, как мы видим, достигли своей цели.

Из всего происходящего можно сделать вывод, что соцсеть Facebook и лично Марк Цукерберг, заглушая голос правды со стороны Азербайджана, фактически покрывают армянские военные преступления. Ведь это как раз тот случай, когда язык видео продиктован контентом - канал VMedia вынужден использовать те формулировки, которые, как считают армянские пользователи, потенциально попадают под определение "пропаганда ненависти". При этом, авторы фильма никого не обвиняют и ничего не пропагандируют, а лишь хотят добиться ответа на вопрос:

"Почему за годы оккупации Арменией международно признанной территории Азербайджана международными структурами не поднимался вопрос о разрушении культурно-исторического наследия азербайджанского народа?".

Сейчас же появился еще один вопрос: почему соцсеть Facebook содействует сокрытию правды о преступниках, которые применяли методы, сопоставимые с ИГИЛ и даже хуже?