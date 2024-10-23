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Мария Захарова: Запад стремится сохранить влияние на процессы на Южном Кавказе

Мария Захарова: Запад стремится сохранить влияние на процессы на Южном Кавказе Запад стремится сохранить свою гегемонию на территории Южного Кавказа, а также дестабилизировать в нем ситуацию.
В регионе
23 октября 2024 г. 17:48
Мария Захарова: Запад стремится сохранить влияние на процессы на Южном Кавказе
Мария Захарова

Запад стремится сохранить возможность влияния на процессы на Южном Кавказе, в том числе дестабилизировать ситуацию в регионе.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для этого они готовы на все, в том числе на развязывание новых войн, на активизацию старых конфликтов, про вмешательство в дела суверенных государств я не говорю потому, что они это делают беспрерывно", - сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что попытки США, направленные на то, чтобы Грузия открыла "второй фронт" против России, наглядно демонстрируют опасность "заигрывания" с Западом.

"Подобное поведение должно послужить уроком для всех, кто пытается заигрывать с США и ЕС. Нужно понимать, чего стоят их обещания. Сначала они будут сулить золотые горы, а когда потребуется <...> они потребуют отказаться от своего суверенитета и независимости", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Mariya Zaxarova: Qərb Cənubi Qafqazdakı proseslərə təsirini saxlamağa çalışır

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